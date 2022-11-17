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Производство козловых кранов (МПУ) Грузоподъемное и складское оборудование в Москве

На сайте компании НАШКРАН вы можете купить грузоподъемное, складское и промышленное оборудование (тали электрические, тали ручные, тали цепные, лебедки, стропы, блоки, захваты, комплектующие и прочий такелаж), а также козловые краны. Компания "НАШКРАН" является производителем козловых кранов.

Представленный на нашем сайте каталог постоянно пополняется новыми товарами и может не отображать все товары, имеющиеся в наличии. Если вы не нашли на нашем сайте подходящий товар - свяжитесь с нами, мы обязательно подберем необходимое оборудование.
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О компании НАШКРАН

Команда проекта работает в сфере грузоподъемного, складского и промышленного оборудования с 2010 года. Мы с радостью поможем вам подобрать необходимое оборудование, доставим до терминала транспортной компании или привезем на ваш объект самостоятельно.

Кроме этого, компания "Наш Кран" занимается проектированием, производством и продажей козловых кранов, а также их обслуживанием и монтажом.

Ассортимент на сайте постоянно обновляется, если вы не находите необходимый вам товар - воспользуйтесь формой обратной связи для запроса. Мы отвечаем максимально оперативно.

Во все цены, указанные на сайте, включен НДС 20%.

Преимущества

Работаем напрямую с заводами-изготовителями
Имеем собственную производственную базу
Огромный опыт работы в грузоподъемной, складской и промышленной сферах
100%
Довольных клиентов

Каталог грузоподъемного оборудования в Москве (тали электрические, тали ручные, тали цепные, лебедки, стропы, блоки, захваты, комплектующие и прочий такелаж)

В нашем каталоге продукции Вы можете выбрать и купить по низким ценам в Москве и в России: блоки монтажные, домкраты, захваты, каретки (тележки) для талей, краны, лебёдки тросовые (канатные), платформы грузовые, погрузчики, складские тележки (рохли), строительное и садовое оборудование (техника), стропы, тали ручные, тали (тельферы) электрические канатные 220В, тали (тельферы) электрические канатные 380В, тали (тельферы) электрические цепные 380В, штабелеры.


Мы осуществляем полную цепочку поставки техники и оборудования. Прямые поставки от ведущих мировых производителей ПТО, запуск в эксплуатацию или монтаж у клиентов, сервисное и техническое обслуживание, поставки необходимых запасных частей и расходников, выполнение гарантийных обязательств.

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Грузоподъемное, складское, промышленное и строительное оборудование, козловые краны

Прайс-лист: грузоподъемное оборудование

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Собственное производство козловых кранов (МПУ) в Москве

Компания "НАШКРАН" занимается изготовлением мобильных погрузочных (перегрузочных) устройств (МПУ). Мы занимаемся проектированием, производством и продажей козловых кранов, а также их обслуживанием, монтажом, демонтажем и модернизацией. Мы гарантируем наивысшее качество продукции при ее минимальной стоимости.

Конструкция каждого МПУ - усиленная, имеет хороший запас прочности.
Срок изготовления до 5 календарных дней.
Товар сертифицирован, имеет декларацию соответствия требованиям ЕАЭС.
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Блог о применении и подборе козловых кранов, талей, лебедок, строп, блоков, захватов и прочего такелажа
Телефон: +7 (495) 926-59-59
E-mail: info@nashkran.ru

Московская область, г.Королёв, Ярославский пр-д, 7А